عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين بزعم التسلل عبر حدود غزة

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قتل 3 فلسطينيين، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولة التسلل عبر حدود قطاع غزة.



أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء الثلاثاء، على 3 فلسطينيين زعم أنهم حاولوا التسلل عبر حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان "رصدت قوات الجيش 3 مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة واعرة بالحدود".

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وأضاف: "هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن المشتبه فيهم الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن"الجنود أطلقوا النار باتجاه المشتبه فيهم ورصدوا إصابتهم".

ووفق القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن 3 شبان فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة عبر السياج الفاصل إلى الداخل المحتل، وصلوا إلى إحدى النقاط المشجرة قرب كيسوفيم، وهناك ألقوا قنبلة يدوية تجاه قوة تابعة للجيش، فردت القوة بإطلاق النار على الثلاثة حتى الموت.

ونقل المراسل العسكري لموقع "والا" العبري أمير بوخبوط عن القائم بأعمال المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قوله: "إن قوة من لواء "كفير" قتلت 3 فلسطينيين بعد تسللهم شرقي القطاع".

ولم يصدر عن طواقم الإسعاف الفلسطينية أي بيان عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العملية.