شكرا لقرائتكم سيناتور جمهوري عن "جلسة العزل": يوم سيئ للديمقراطيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن السيناتور الجمهوري، مايك براون، بعد جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، أن الديمقراطيين فشلوا في إثبات أن الرئيس دونالد ترمب انتهك الدستور، واصفاً المحاكمة بـ"اليوم السيئ لزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر والنائب الديمقراطي آدم شيف".

وقال براون عبر حسابه في تويتر: "اليوم كان سيئاً لآدم شيف وتشاك شومر. لأول مرة في عملية الإقالة هذه، أنشأ مجلس الشيوخ هيكلاً عادلاً يمنح الرئيس فرصة لعرض قضيته أمام الشعب الأميركي".

كما تابع: "ويبقى واضحاً مما سمعته اليوم أن الديمقراطيين في مجلس النواب فشلوا في إثبات أن ترمب قد انتهك أي قوانين أو اتخذ أي إجراءات تستدعي إقالته من منصبه".

وصوت مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بالأغلبية الجمهورية على منع استدعاء المستندات من البيت الأبيض للمحاكمة، وهو مقترح تقدم به شومر، مما يفتح الباب على إنهاء المحاكمة بشكل سريع وتبرئة ترمب.