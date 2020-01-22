شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": 3 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة قانون تنمية القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات لها الأسبوع المقبل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لاستكمال مناقشة قانون الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وأضاف "مرعى" فى تصريحات له، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، بشكل كامل ولكن طلبت عدد من التعديلات فى عدد من المواد، من قبل وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتستكمل اللجنة مناقشة المواد التى وردت من الحكومة، ووصلت إلى المادة 43 من المشروع.

Advertisements

وإتفقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب، على تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستحدثت اللجنة أيضا تعريف للمشروعات الحديثة وذلك فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تعريف المشروعات المتوسطة بإنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه، ولا يتجاوز 200 مليون جنيه،أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه او كل مشروع حديث التأسيس غير صناعى يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.