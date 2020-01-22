الطائرة الأوكرانية.. إيران تعجز عن تفريغ الصندوقين الأسودين

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخ عن طريق الخطأ فوق طهران مطلع يناير الجاري.

وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قتل كان من كان على متنها وعددهم 176 شخصا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها “لم تتلق ردا إيجابيا حتى الآن”.

وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعايا قتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الجاري.

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وتصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليم الصندوقين الأسودين، فيما تقول طهران إنها تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

وجاء موقف إيران المتشدد بعدما أعلنت في وقت سابق أنها ستسلم الصندوقين إلى كييف، لكنها تراجعت عن ذلك.

وربما تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين، خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وبعد أيام من الإنكار، أقرت إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري على الطائرة التي كانت أقلعت لتوها من مطار الخميني في طهران.