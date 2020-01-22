طنجاويون يعلقون على الزيادة في تسعيرة “الطاكسي”: المواطن هو الضحية-فيديو

فيديو: يونس الميموني

علق مواطنون اليوم الثلاثاء، بطنجة، على الزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة “سيارات الأجرة الصغيرة” التي أعلنتها النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والجامعة الوطنية التقدمية للنقل بطنجة في بلاغها اليوم.

واعتبر متحدثون في تصريح لـ”اليوم24″ أن المواطن ذو الدخل المحدود هو الضحية الوحيدة من هذه الزيادة، التي ستضر بقدرته الشرائية.

وأضاف المتحدثون ذاتهم، أنهم يرفضون هذه الزيادة التي سيتم تفعيلها ابتداء من يوم الخميس 23 يناير 2020، معتبرين أنها يجب أن تكون مرفوقة بالزيادة في الأجور.