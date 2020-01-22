شكرا لقرائتكم خبر عن نادى بالوحدة.. طارق صالح يدعو اليمنيين لحسم الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن طارق صالح جاهزية قواته لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما تستطيع وكل ما تملك.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: «قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحة لا بد أن تكون خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم».
ونشر الإعلام العسكري للجيش الوطني صورا لعدد كبير من قتلى الميليشيات الحوثية في جبال نهم؛ إثر معارك طاحنة أسفرت عن مقتل اثنين من أبرز قياداتها الميدانية هما جابر المؤيد، ويحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في محور نهم.
وقالت مصادر عسكرية: إن العديد من عناصر الميليشيات استسلمت للجيش الوطني بعد مقتل القادة الميدانيين لكتيبة الاقتحامات، وتسمى كتيبة الموت.
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