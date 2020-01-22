شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: حشدنا الدولي لمواجهة «حزب الله» سيتواصل والان نبدء بالتفاصيل

رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بتصنيف عدد من دول أمريكا الجنوبية «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

وقال بومبيو عبر حسابه على تويتر أمس الأول: «نشيد بإعلان كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا تصنيف حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية».

وأضاف: إن «حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية العابرة للحدود لا يزالون نشطين في المنطقة»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة سوف تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التهديدات».

وتقول الخزانة الأمريكية إن «العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه».

وتشير إلى «أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم».

يذكر أن نائب وزير الأمن في هندوراس لويس سوازو، قال الإثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها جماعة «حزب الله» اللبنانية بأنها منظمة إرهابية.

إلى ذلك أعلن رئيس غواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم أيضا تصنيف حزب الله جماعة إرهابية.

Advertisements

وقال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس الإثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية.

وأضاف سوازو: «نعلن حزب الله منظمة إرهابية وسندرجه في سجل الأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها».

وصرح أليخاندرو جياماتي رئيس جواتيمالا الجديد الأسبوع الماضي بأنه يعتزم أيضا تصنيف «حزب الله» جماعة إرهابية.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة، الجمعة، بقرارها اعتبار «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري «إرهابيا»، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة، بعدما استهدفت في مارس الماضي الجناح العسكري فقط.

وصنفت الخزانة البريطانية، «حزب الله» اللبناني، منظمة إرهابية، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.

وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصولها.

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لـ«حزب الله» هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي.