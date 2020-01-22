رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​ميشال ضاهر​ انه "بعد تشكيل ​الحكومة​ اليوم لبنان بات على مفترق طرق، فإما ان ينهض كطائر الفينيق من بين الرماد، أو نكون أمام كارثة اجتماعية لم يعرفها لبنان في تاريخه . فمسؤولية الحكومة كبيرة ولا مجال لأي خطاء لأنه قد يتحول إلى خطيئة. حلّ المشكلة النقدية والمالية والاقتصادية هو مفتاح النجاح أو الفشل".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر: حلّ المشكلة النقدية والمالية والاقتصادية هو مفتاح النجاح أو الفشل للحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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