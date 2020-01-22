استمرار حالات الشغب بوسط بيروت والقوى الامنية تستعمل المياه لتفريق المتظاهرين

تستمر في هذه الاثناء ​حالات​ الشغب بوسط بيروت، حيث يستعمل المتظاهرون الحجارة والحديد بوجه ​القوى الامنية​ التي تستعمل ​المياه​ و​الغاز​ المسيل للدموع لتفريقهم.

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