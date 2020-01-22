قيومجيان: الوزراء في الحكومة موضع شك واتصور اننا لن نمنحها الثقة

لفت الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ إلى انه "مع احترامي للموجودين في هذه ​الحكومة​، لكننا بحاجة الى حكومة انقاذ واختصاصيين مستقلين، ​حكومة تكنوقراط​"، مشيرا إلى انه "نرى في عملية الدمج بين الوزارات امر مغاير لحكومة الاختصاصيين".

وسأل "كيف ستعالج الحكومة الازمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها؟ ماذا عن ثقة الشعب والدول الخارجية التي من الممكن ان تساعدنا؟"، مؤكدا ان "قرار منح الحكومة الثقة يقرره حزب القوات اللبنانية بعد اجتماع كتلته ولكن مما نراه اتصور اننا لن نمنحها الثقة".

ورأى انه "كان المطلوب حكومة مستقلة ومؤلفة من اختصاصيين ولكن للاسف مع احترامي الكامل والمطلق لاعضاء الحكومة الجديدة لم نرها مستقلة واختصاصية، الوزراء فيها موضع شك وظهر ذلك بطريقة دمج الوزرات وباعطاء وزارات لاشخاص من اختصاص آخر".