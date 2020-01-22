أوضحت ​قوى الأمن الداخلي​ انه "بعد إزالة جزء من السياج من قبل ​المحتجين​ وبعد انذارهم، جرى رش spray على الذين كانوا يستمرون في إزالة السياج وهو أحد الأعتدة المستعملة في ​مكافحة الشغب​ في الدول المتقدمة وهو نوع spray مسيل للدموع مع سائل احمر ليس لديه اي اثار جانبية لكنه لديه مفعول مؤقت لإبعاد المحتجين عن العناصر".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: السبراي الذي استخدم اليوم مسيل للدموع وليس لديه اي اثار جانبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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