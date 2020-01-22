اصابات بين المتظاهرين بسبب الحجارة التي تُرمى على القوى الأمنية

تسببت الحجارة التي يستعملها المتظاهرون في ​وسط بيروت​ بوقوع ​اصابات​ بين صفوفهم، بالاضافة الى وقوع ​حالات​ إغماء بسبب ​الغاز​ المسيل للدموع التي تستعمله ​القوى الأمنية​ لتفريق المشاغبين. إضغط للمزيد

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