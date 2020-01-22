القوى الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام أحد مداخل المجلس النيابي

أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام أحد مداخل المجلس النيابي بهدفف تفريقهم وابعادهم عن المكان وذلك بعدما رشقها المتظاهرون بالحجارة وبعبوات المياه الفارغة.
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