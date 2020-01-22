القوى الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام أحد مداخل المجلس النيابي

أطلقت ​القوى الأمنية​ ​الغاز​ المسيل للدموع تجاه ​المتظاهرين​ أمام أحد مداخل ​المجلس النيابي​ بهدفف تفريقهم وابعادهم عن المكان وذلك بعدما رشقها المتظاهرون بالحجارة وبعبوات المياه الفارغة. إضغط للمزيد

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