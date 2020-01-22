أكد وزير الطاقة ريمون غجر "أنني بدأت كمستشار في وزراة الطقاة منذ عام 2007 وحجتى اليوم تعاملت مع حوالي سبع او 8 وزراء، وأريدان أوضح انني لست محسوبا على احد بالسياسة بل انا محسوب على وزارة الطاقة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح غجر "انني محسوب على وزارة الطاقة، وعندما جاء جبران باسيل الى وزيراة الطاقة عملت معه على الخطة الشملة للكهرباء في عام 2010".
وأشار الى أنه "ككل الوزارات نضع الخطة ونؤمن لها المستلزمات لنتمكن من تنفيذها، ولسبب أو لآخر قد يكون هناك مشكلة في التمويل أو أمور أخرى"، لافتاً الى انه "من الطبيعي ان تتعدل الخطة، وقد صار تعثرات كبيرة، وكنا نعمل على تحديث الخطط".
ولفت الى ان "الضمانة أن الكهرباء لا تريد عشر سنوات حتى تأتي لكن من المؤكد أنها لا تتحسن بـ 6 اشهر"، مشيراً الى "أنني سأقول أنه لدينا مشاريع ولدينا خطط وافق عليها البنك الدولي، ويمكن يعاد النظر بقطاع الكهرباء بسبب الوضع الاقتصادي".
واعتبر غجر أنه "برأيي المشكلة ليست بالخطة بل بإرادة التنفيذ"، لافتاً الى ان "المشاريع التي قمنا بها وافق عليها جهات مانحة ووافق عليها مستشارين عالميين".
وشدد على أنه "لا شك لدي ان هذا ملف صعب واصعب ما في الامر الثقة المعدومة بوزارة الطاقة وهذا واضح، وأول هدف بالنسبة لي هو استعادة قسم صغير من ثقة المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة: الكهرباء لا تحتاج 10 سنوت لتتوفر لكن من المؤكد أنها لا تتحسن بـ 6 اشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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