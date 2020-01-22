تمنى الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو حظا موفقا لوزير الخارجية الجديد ​ناصيف حتي​، قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي " صديقنا ناصيف حتي أصبح وزيرا للخارجية اللبنانية، المدير السابق لمكتب ​جامعة الدول العربية​ في ​باريس​". وقال: "هو دبلوماسي محنك، خبير بارع في ​الشرق الأوسط​ و​أوروبا​، ولا سيما ​فرنسا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحافي الفرنسي مالبرونو يهنئ حتّي: دبلوماسي محنك وخبير بارع في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.