شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تنظر مشروع قانون نقابة أخصائيى المكتبات والأرشيف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، تناقش خلالها طلب إحاطة بشأن نقل عمال المكافأة العاملين بهيئة الطرق والكبارى من الباب السادس إلى الباب الأول، وتستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة للعاملين والأخصائيين بالمكتبات والأرشيف، بحضور ممثلى الحكومة من الوزارات والهيئات المعنية.

وتناقش لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها يوم الأحد القادم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بشأن عمال المكافأة الشاملة العاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى الذين مر عليهم أكثر من خمس سنوات على الباب السادس ولم يتم نقلهم إلى باب أول.

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وتستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعيها يومى الاثنين والثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكترونى، والذى وافقت عليه من حيث المبدأ فى اجتماعها الأسبوع الماضي.

وينص مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية تحت مسمى نقابة "أخصائيى المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة، وأشارت مذكرته الإيضاحية، إلى إنه يوجد مئات الآلاف من أخصائى مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابى لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدة على حق هؤلاء فى أن يجمعهم تنظيم نقابى يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.