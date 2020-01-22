​4 أيام أسبوعياً.. مصادر تكشف تفاصيل برنامج الإبراشي على القناة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، عن ملامح خطة التطوير التي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة بالقناة الأولى، ومن بينها تفاصيل البرنامج الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه من المقرر أن يقدم الإبراشي برنامجًا يوميا من السبت حتى الأربعاء، يبدأ في تمام العاشرة مساءً بعد نشرة التاسعة مساءً.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يبدأ الإبراشي برنامجه بفقرة إخبارية واستكمال باقي أخبار نشرة التاسعة، ثم فقرة حوارية، على يتضمن البرنامج فقرة أسبوعية للدكتور أحمد عكاشة، استاذ الطب النفسي.

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ولفتت المصادر إلى أن الإعلامية ناردين فرج ستواصل تقديم البرنامج يومي الخميس والجمعة أسبوعيا، على أن تتضمن الحلقات أبرز أحداث الأسبوع، ونشرة أخبار الفن، وفقرات عن النوستالجيا وأبرز ما شغل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نشر برومو عن تطوير شاشة القناة الأولى المصرية، والذي يتضمن برنامجًا للإعلامي وائل الإبراشي، دون الإعلان عن اسم البرنامج أو موعد انطلاقه.

وكتب تامر مرسي عبر حسابه على فيسبوك: "التليفزيون المصري.. قريبًا إن شاء الله".

وظهر في الفيديو بجانب الإبراشي: ناردين فرج، أحمد عبدالصمد، دينا عصمت، مصطفى ميزار، سحر ناجي، نهى توفيق.