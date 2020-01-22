جاسم الزعابي ممثلا للإمارات في مؤتمر صناعة المحتوى الدولي بلندن

قال الإماراتي جاسم الزعابي، إنه سعيد بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر صناعة المحتوى الرقمي الدولي الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف الزعابي، أنه يسعى لتطوير صناعة المحتوى على الإنترنت أكثر من التفكير في الربح، لافتا إلى أن العمل في صناعة المحتوي مربح، ويهوى

الكثير من الشباب.

وأكد الزعابي، أن استغلال الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في تحقيق دخل مناسب ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج إلى إرادة قوية وتصميم على تحقيق ذلك الهدف من خلال القراءة والتعلم، والتخطيط وتحديد الفكرة الأساسية

التي سيعمل عليها.

وأوضح أن صناعة المحتوى واستغلالها كوظيفة بات مجالا مفتوحا للجميع، خصوصا مع اتجاه الشركات الكبرى لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي واليوتوب للترويج والإعلان عن منتجاتها المختلفة.

ونصح الشباب باستغلال الإنترنت، بدلا من استخدامه في إضاعة الوقت بدون أية فائدة، خصوصا وأن الظروف الحالية تشجع على التعلم في ظل كم المعلومات الهائل المنتشر على الإنترنت في كافة المجالات.