أول تصريح لوزير المالية اللبناني في الحكومة الجديدة

قال غازى وزنى وزير المال فى الحكومة اللبنانية الجديدة، أن بلادة تشهد أزمة مصرفية ومالية ونقدية وإقتصادية، لم تمر به "منذ ولادته"، مؤكدا: "اذا استمرينا في هذه الأزمة سنصل إلى الإفلاس ويجب على الحكومة أن تهيئ خطة أو برنامج انقاذى شامل.. نحن نعيش في انكماش اقتصادى ويجب استعادة الثقة وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف وزير المال اللبنانى فى تصريحات نرشرتها وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، :" الأزمة

تحتاج إلى تأييد من الخارج.. الأسواق تنتظر برنامج الحكومة ويجب على الحكومة أن تقدم برنامجا شاملا.. استحقاق اليوروبوند بعد شهرين ويجب أن تأخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأنه.. إذا لم تحصل الحكومة على دعم خارجي فهذه مشكلة كبيرة".

كان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قال إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا

أنه استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.

وحيا خلال مؤتمر صحفى، الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان، مضيفًا: "سنعمل على وضع قانون جديد للانتخابات، والحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين، وليست حزبية، ويدعو إلى ورشة للنهوض بلبنان.

وتابع أن وزراء الحكومة سينحازون لمطالب الشعب اللبناني، متابعًا: المهم أن نحفظ الاستقرار في لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، ويجب دعم الجيش اللبناني من أجل حماية استقرار لبنان، ومشاهد الأيام الماضية كانت مؤلمة جدًا.