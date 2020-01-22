السعودية: 30 فرقة ميدانية تكافح الجراد

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية إجراءاتها لمكافحة "الجراد" بمحافظة القنفذة إثر تضرر المحاصيل من أسرابه، وأوفدت 30 فرقة ميدانية، وطائرة للرش الجوي لمكافحة هذه الآفة وفقا لقناة روسيا اليوم .
وذكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جار الله الغامدي، أن "الوزارة أقامت معسكرا بجنوب المحافظة وآخر بشمالها، بالإضافةلدعم من فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية".
وأكد، أن "أعمال مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، ستستمر بهدف القضاء على الآفة الزراعية، بمتابعة وإشراف فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز المكافحة بالمحافظة
وبين الغامدي، أن أسراب الجراد القادمة لمحافظة القنفذة من شرق إفريقيا عن طريق
وزار مختصون من هيئة "أبوظبي" للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الكويت، معسكر مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، للتدريب الميداني على أعمال المكافحة والاستكشاف، والاستفادة من الخبرات.
ويشرف على تدريبهم مهندسون من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة باستخدام أحدث الأجهزة، وطرق المكافحة الصحيحة حسب اتجاه وسرعة الرياح والمبيدات المستخدمة، والتعرف على مراحل نمو الجراد وأنواعه.
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