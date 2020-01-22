كتائب حزب الله العراقية تهدد الرئيس برهم صالح بسبب ترامب

هدد فصيل "كتائب حزب الله" في العراق اليوم الثلاثاء الرئيس العراقي برهم صالح بـ"الطرد من بغداد"، في حال التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أعمال منتدى "دافوس" في سويسرا وفقا لقناة روسيا اليوم .

ونشر المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري

تغريدة على "تويتر"، كتب فيها: "نشدد على ضرورة التزام برهم صالح بعدم اللقاء بالأحمق ترامب، وزمرة القتلة التي ترافقه"

Advertisements

وأضاف: "بخلاف ذلك سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه، لمخالفته إرادة الشعب، وتجاهل الدماء الزكية

التي أراقتها هذه العصابة، وسنقول حينها، لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده من بغداد الكرامة والعز".

وغادر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، لحضور مؤتمر "دافوس" الاقتصادي في سويسرا، حيث من المقرر أن يلتقي على هامش المؤتمر عددا من زعماء دول العالم بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث العلاقات الثنائية.