بسيدة تقود وزارة الدفاع.. تعرف على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب وفقًا لقناة روسيا اليوم .
أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.
قوام الحكومة اللبنانية الجديدة:
حسان دياب - رئيسا للوزراء
زينة عكر - نائبا لرئيس
ديمانوس قطار - وزيرا للبيئة ووزير دولة لشئون التنمية الإدارية
ناصيف حتّي - وزيرا للخارجية وشئون المغتربين
غازي وزني - وزيرا للمالية
راوول نعمة - وزيرًا للاقتصاد والتجارة
محمد فهمي - وزيرًا للداخلية والبلديات
عماد حب الله - وزيرًا للصناعة
ميشال نجار - وزيرًا للأشغال العامة والنقل
رمزي مشرفية - وزيرا للشئون الاجتماعية والسياحة
ريمون غجر - وزيرا للطاقة والمياه
طارق مجذوب - وزيرا للتربية والتعليم العالي
غادة شريم - وزيرة للمهجرين
طلال حواط - وزيرا للاتصالات
حمد حسن - وزيرا للصحة العامة
ماري كلود نجم - وزيرا للعدل
لميا يمين - وزيرا للعمل
منال عبد الصمد - وزيرا للإعلام
عباس مرتضى - وزيرا للزراعة والثقافة
فرتينيه أوهانيان - وزيرة للشباب والرياضة
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