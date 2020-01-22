بسيدة تقود وزارة الدفاع.. تعرف على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب وفقًا لقناة روسيا اليوم . أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب. قوام الحكومة اللبنانية الجديدة: حسان دياب - رئيسا للوزراء

زينة عكر - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني

ديمانوس قطار - وزيرا للبيئة ووزير دولة لشئون التنمية الإدارية

ناصيف حتّي - وزيرا للخارجية وشئون المغتربين

غازي وزني - وزيرا للمالية

راوول نعمة - وزيرًا للاقتصاد والتجارة

محمد فهمي - وزيرًا للداخلية والبلديات

عماد حب الله - وزيرًا للصناعة

ميشال نجار - وزيرًا للأشغال العامة والنقل

رمزي مشرفية - وزيرا للشئون الاجتماعية والسياحة

ريمون غجر - وزيرا للطاقة والمياه

طارق مجذوب - وزيرا للتربية والتعليم العالي

غادة شريم - وزيرة للمهجرين

طلال حواط - وزيرا للاتصالات

حمد حسن - وزيرا للصحة العامة

ماري كلود نجم - وزيرا للعدل

لميا يمين - وزيرا للعمل

منال عبد الصمد - وزيرا للإعلام

عباس مرتضى - وزيرا للزراعة والثقافة

فرتينيه أوهانيان - وزيرة للشباب والرياضة مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطنيديمانوس قطار - وزيرا للبيئة ووزير دولة لشئون التنمية الإداريةناصيف حتّي - وزيرا للخارجية وشئون المغتربينغازي وزني - وزيرا للماليةراوول نعمة - وزيرًا للاقتصاد والتجارةمحمد فهمي - وزيرًا للداخلية والبلدياتعماد حب الله - وزيرًا للصناعةميشال نجار - وزيرًا للأشغال العامة والنقلرمزي مشرفية - وزيرا للشئون الاجتماعية والسياحةريمون غجر - وزيرا للطاقة والمياهطارق مجذوب - وزيرا للتربية والتعليم العاليغادة شريم - وزيرة للمهجرينطلال حواط - وزيرا للاتصالاتحمد حسن - وزيرا للصحة العامةماري كلود نجم - وزيرا للعدللميا يمين - وزيرا للعملمنال عبد الصمد - وزيرا للإعلامعباس مرتضى - وزيرا للزراعة والثقافةفرتينيه أوهانيان - وزيرة للشباب والرياضة

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