واشنطن (وكالات) رحب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بتصنيف عدد من دول أميركا الجنوبية ميليشيات «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية.

وقال بومبيو عبر حسابه على تويتر: «نشيد بإعلان كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا تصنيف حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية».

وأضاف، أن «حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية العابرة للحدود لا يزالون نشطين في المنطقة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التهديدات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة «حزب الله» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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