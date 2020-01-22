استنكار أميركي لتهديد طهران بالانسحاب من «الانتشار النووي»

جنيف (رويترز) اعتبر السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، أمس، أن تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي «سيبعث برسالة سلبية جداً جداً».

وكانت إيران لوحت بالانسحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي، بعدما أعلنت أن طهران تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال وود: «نعتقد أن إيران ينبغي أن تكف عن سلوكها وتجلس وتتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق لا يتناول القضية النووية فقط، وإنما أيضاً القضايا الأخرى التي تشغلنا مثل انتشار وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الأخرى حول العالم».

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