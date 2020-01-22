جونسون: مصر مركز ثقل لاستقرار الشرق الأوسط

أحمد عاطف (القاهرة) أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وذلك خلال لقائه، أمس، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الوزراء في لندن.

وعقد جونسون والسيسي مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، أكد خلالها جونسون حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشار جونسون إلى أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدا بخطط للسيسي في مجال التنمية وصفها بأنها «حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية»، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

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