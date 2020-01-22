تظاهرة في الجزائر تضامناً مع معتقلي الحراك

محمد إبراهيم (الجزائر) واصل طلبة الجامعات الجزائرية، أمس الثلاثاء، تظاهراتهم للأسبوع الـ48 على التوالي دعماً للحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير الماضي، وفي مقدمة مطالبها إطلاق سراح المعتقلين، وتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي.

وتجمع آلاف الطلبة في وسط الجزائر العاصمة حاملين لافتات تحمل شعارات «دولة مدنية وليست عسكرية» و«الحرية للمعتقلين» و«أطلقوا معتقلي الرأي». وجابت المظاهرات عدة شوارع بوسط العاصمة الجزائرية وسط تأمين من الشرطة دون اشتباكات بين الجانبين.

وشهدت مدن جزائرية عدة مظاهرات مشابهة، لطلبة الجامعات الذين اعتادوا على التظاهر يوم الثلاثاء أسبوعياً منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

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