فرنسا والجزائر تتفقان على تنسيق جهودهما حول ليبيا

محمد إبراهيم (الجزائر)

اتفقت الجزائر وفرنسا، أمس، على تنسيق جهودها في ما يتعلق بالأزمة الليبية، سعياً للوصول لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أمس، في تصريحات له خلال زيارته للجزائر التي دامت يوماً واحداً، «ستعمل الجزائر وفرنسا على تنسيق جهودهما خاصة في ما يتعلق بالنزاع الليبي لإقرار وقف لإطلاق النار مستديم واستئناف الحوار السياسي». وأكد أن البلدين سيتحركان سوياً حتى تتواصل الجهود التي تمت مباشرتها خلال مؤتمر برلين.

وأشاد لودريان بدور الجزائر قائلاً إن «الجزائر تعد قوة توازن وسلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي»، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر بين فرنسا والجزائر ويشكل التشاور فيما بين البلدين أولوية.

وقال إن «الجزائر بلد يتم الإصغاء له ويحظى بالاحترام، ويمكننا بناء على هذا الأساس أن نقيم سوياً علاقة جد قوية». من جهة أخرى، كشف لودريان عن أن البلدين سيجريان تقييماً للأوضاع في منطقة الساحل على أساس الهدف المشترك المتمثل في الأمن ومكافحة الإرهاب.

ولم يفت لودريان الإشادة بالرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، ونوه بطموح تبون لإحداث إصلاح عميق في الجزائر وإعادة إقامة دولة القانون والحريات وبعث وتنويع الاقتصاد طبقاً للتطلعات التي عبّر عنها الجزائريون وكذا التزامه بقيادة البلاد في إطار روح الحوار لتمكين كافة الجزائريين من إبداء آرائهم بشأن هذه الإصلاحات.

وأعرب لودريان عن أمله في أن ينجح الرئيس تبون في هذه المهمة وأن يفضي تطبيق هذه الإصلاحات إلى نجاح الجزائر والجزائريين، مؤكداً على الصداقة التي تكنها فرنسا للجزائر.

وقال إن «الجزائر شهدت خلال السنة الماضية مرحلة حاسمة من تاريخها أكدنا خلالها دوماً أنه يتعين على الجزائريين وحدهم تقرير مستقبلهم وإيجاد سبيل الحوار الديمقراطي فيما بينهم، وهذا الموقف ينم عن احترامنا لسيادة الجزائر».

وأضاف أن «الانتخابات الرئاسية في الجزائر قد جرت ويوجد الآن حكومة جديدة تريد فرنسا العمل معها». من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إنه اتفق مع لودريان على تفعيل اللجنة الحكومية عالية المستوى برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأضاف بوقادوم، أن الجانبين اتفقا على تفعيل مختلف الآليات الموجودة بين البلدين، وقال «اتفقنا أيضاً على مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى الوزارتين». وأضاف «ناقشت كذلك مع لودريان ملف تنقل الأشخاص بين البلدين، وفي هذا الإطار أصررت على معالجة الملف بالمرونة التي تليق بحجم ومستوى العلاقات بين البلدين». ويعاني الجزائريون من صعوبات إدارية وبيروقراطية تضعها السفارة الفرنسية بالجزائر على منح التأشيرات للجزائريين، وطول مدة الحصول عليها والتي قد تصل إلى أشهر عدة.

وعن الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، قال بوقادوم «لاحظت استعداد الفرنسيين لدعم رجال الأعمال الفرنسيين بالنظر إلى الجزائر الجديدة بشكل أكثر مرونة».