كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت واشنطن بكين، اليوم الثلاثاء، إلى الانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية التي تجريها مع موسكو، محذرة من أن عدم وجود شفافية حول مخزونات الصين المتزايدة من الأسلحة النووية يشكل "تهديداً خطيراً".

وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات بهدف إزالة سوء التفاهم بشأن قضايا أمنية حساسة منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم إبان الحرب الباردة، العام الماضي.

ولمحت واشنطن في السابق إلى أنها تعتقد أن بكين، بترسانتها النووية المتزايدة، يجب أن تنضم إلى المحادثات. وأصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة انضمام الصين إلى أي اتفاق نزع أسلحة جديد.

وقال المندوب الأمريكي إلى مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف روبرت وود الثلاثاء، إن واشنطن عازمة على إقناع الصين بالانضمام إلى المناقشات.

وأقر بأن على بكين أولاً أن تقدم "معلومات إيجابية"، إلا أن موسكو لمحت خلال ما يسمى حوار الأمن الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى أنها "ستستغل نفوذها لدى الصين لإحضارها إلى طاولة المحادثات".