كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولمحت واشنطن في السابق إلى أنها تعتقد أن بكين، بترسانتها النووية المتزايدة، يجب أن تنضم إلى المحادثات. وأصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة انضمام الصين إلى أي اتفاق نزع أسلحة جديد.
وقال المندوب الأمريكي إلى مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف روبرت وود الثلاثاء، إن واشنطن عازمة على إقناع الصين بالانضمام إلى المناقشات.
وأقر بأن على بكين أولاً أن تقدم "معلومات إيجابية"، إلا أن موسكو لمحت خلال ما يسمى حوار الأمن الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى أنها "ستستغل نفوذها لدى الصين لإحضارها إلى طاولة المحادثات".
وصرح للصحفيين في جنيف، "نظراً لأن التقديرات تشير إلى أن مخزونات الصين (النووية) ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، نعتقد أن الوقت حان لإجراء محادثات ثلاثية".