كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل حكومة لبنانية جديدة بـ" 20 حقيبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، مساء الثلاثاء، عن الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة.
وأعلن "دياب"، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، تعيين ناصيف حتي وزيراً للخارجية وغازي وزني وزيراً للمالية، وريمون غجر وزيراً للطاقة وهو مستشار صهر الرئيس عون، كما تم تعيين غازي وزني وزيراً للمالية وهو مستشار رئيس البرلمان نبيه بري، وتعيين طارق مجذوب وزيراً للتربية وهو مقرّب من حزب الله وحلفائه.
وأشار إلى حصول تيار رئيس الجمهورية على 6 حقائب في الحكومة الجديدة، وحقيبتان لكل من حزب الله وحركة أمل في الحكومة الجديدة.
وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، قد أعلن 3 مراسيم، هي قبول استقالة حكومة سعد الحريري، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية حسان دياب رئيسا للحكومة اللبنانية.
وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها.
وقال دياب في مؤتمر صحفي: "جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية".
وتابع: "وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية".