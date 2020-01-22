كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل حكومة لبنانية جديدة بـ" 20 حقيبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، مساء الثلاثاء، عن الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة.

وأعلن "دياب"، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، تعيين ناصيف حتي وزيراً للخارجية وغازي وزني وزيراً للمالية، وريمون غجر وزيراً للطاقة وهو مستشار صهر الرئيس عون، كما تم تعيين غازي وزني وزيراً للمالية وهو مستشار رئيس البرلمان نبيه بري، وتعيين طارق مجذوب وزيراً للتربية وهو مقرّب من حزب الله وحلفائه.

وأشار إلى حصول تيار رئيس الجمهورية على 6 حقائب في الحكومة الجديدة، وحقيبتان لكل من حزب الله وحركة أمل في الحكومة الجديدة.

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