محاكمة ترامب وحكومة روسيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



على الصعيد السياسي تقرأون: ترامب يصف المحاكمة في إطار عزله بأنها "مشينة" و"زائفة"، واشنطن: تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة "انتشار الأسلحة النووية" مؤسف، طرابلس تنتفض ضد مرتزقة أردوغان والخلافات تضرب المليشيا

وتجدون أيضا: السودان يحل إدارات النشاط الطلابي "الإخوانية" بالمدارس، الجبير: "الإخوان" تريد الاستيلاء على الحكومات ونشر التطرف، كتيبة الموت.. فرقة حوثية لفظت أنفاسها الأخيرة في "نهم"، العالم يترقب انطلاق محاكمة "عزل" ترامب.. شهود وأوراق، مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم المملكة الكامل لسيادة قبرص، الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة.

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واقتصاديا تطالعون: أزمة شرق المتوسط تعرض أردوغان لانتكاسة جديدة في أوروبا، الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينمو بأكبر وتيرة خلال عامين، ترامب أمام دافوس: نقترب من مرحلة الاستقلال في الطاقة.

وفي الفن تقرأون: تقديم موعد إطلاق "ديزني بلس" في أوروبا

وفي الرياضة تجدون: مويس كين يكسر صيامه التهديفي مع إيفرتون بعد 9 أشهر

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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