الشيوخ الأمريكي يرفض تضمين دليل جديد في محاكمة ترامب

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح رفض مطلب للديمقراطيين بتضمين دليل جديد في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ مجلس الشيوخ، أولى جلسات محاكمة ترامب الذي يواجه بحسب اتهامات الديمقراطيين تهمة إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وتأتي جلسة المحاكمة وسط تأكيد الفريق القانوني لترامب أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندد بها الديمقراطيون.

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وطالب رئيس هيئة الادعاء النائب الديمقراطي في مجلس النواب آدم شيف، بضرورة الاطلاع على الوثائق الخاصة بقرار تجميد المساعدات لأوكرانيا التي تعتبر محور القضية، مؤكداً أن تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا كان مخالفاً للقانون.

وقال شيف، الذي يقود فريق الادعاء، إن عملنا هو الإشراف على السلطة التنفيذية ومراقبتها، ونطالب بعدالة غير منحازة، وتابع: "الشعب الأمريكي يريد محاكمة عادلة للرئيس ترامب من أجل صالح الأمة".





ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.