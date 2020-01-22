بوركينا فاسو.. 14 قتيلا بينهم تلاميذ في هجوم على حافلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

قتل 36 شخصا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على قريتين بمقاطعة سانماتنجا، شمالي بوركينا فاسو.

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وأفادت الصحافة المحلية، الثلاثاء، أن مسلحين هاجموا قريتي ألامو وناغراوغو، في منطقة بارسالغهو، بعد ظهر الإثنين.

وأضرم المسلحون النيران في دراجات نارية بالقريتين، فضلا عن إحراق مدرسة قرية ناغراوغو.

وأسفر الهجوم عن مقتل 32 شخصا في ناغراوغو، و4 آخرين في قرية ألامو، وفق حصيلة أولية.

وأعلنت الحكومة حدادا وطنيا على خلفية الهجوم، اعتبارا من الساعة 12.00 الأربعاء وحتى ظهيرة الجمعة.