- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس محكمة الأموال العامة ينجو من محاولة اغتيال علي يد عصابة مسلحة بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365
نجا رئيس محكمة الأموال العامة في صنعاء من محاولة اغتيال مساء الثلاثاء، وذلك لحظة مروره من أحد شوارع المدينة وتعرضه لوابل من رصاص مسلحين مجهولين.
وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء ”عبده راجح“ تعرض لمحاولة اغتيال بعد تعرضه لوابل من الرصاص الحي الذي استهدف السيارة التي كان يستقلها، فيما تعرض نجله لإصابة طفيفة قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار.
وأعلن نادي قضاة اليمن– الخاضع لسيطرة الحوثيين- التنديد بالجريمة، ودعا – في بلاغ مقتضب- الجهات الأمنية لـ“تعقب الجناة“ وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.
ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع تحريك بعض الجهات القضائية عبر محكمة الأموال العامة قضايا متهم فيها قيادات حوثية لوقوفها خلف جرائم الفساد المالي والاداري ونهب المال العام، حيث تمارس الميليشيات الحوثية مساعي حثيثة لإخفاء تلك الملفات واتلافها والتغطية على تلك الجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس محكمة الأموال العامة ينجو من محاولة اغتيال علي يد عصابة مسلحة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.