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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا الصيني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365
قال متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الثلاثاء إنه تم في مدينة سياتل تشخيص إصابة شخص قادم من الصين بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية.
وكانت محطة( سي.إن.إن )أول وسيلة إعلام تنشر النبأ.
وقال بنجامين هاينيس المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لرويترز إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
وظهر فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثا في ووهان وانتشر منها إلى بكين وشنغهاي. وقال مسؤولون صحيون صينيون إن أكثر من 300 شخص أصيبوا بالمرض وتوفي ستة.
وبدأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي في الكشف على المسافرين القادمين من الصين في ثلاثة مطارات أمريكية. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة ظهرت حالات خارج الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.
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