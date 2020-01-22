شكرا لقرائتكم حزب الله للرئيس العراقي: سنطردك من بغداد إن التقيت ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هددت ميليشيا حزب الله العراقي الرئيس برهم صالح عبر إحدى صفحاتها على تويتر، الثلاثاء، بطرده من بغداد إذا التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي السياق، دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الثلاثاء، صالح إلى رفض لقاء ترمب.

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يذكر أن رئيس الجمهورية العراقي يشارك في منتدى دافوس الذي انطلق الثلاثاء، بعد أنباء تحدثت عن احتمال إلغاء المشاركة على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وإجراء مشاورات حاسمة لاختيار رئيس للوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدي.

وفي إطار مشاركته في المنتدى، سيلقي صالح كلمة الأربعاء حول الأوضاع التي تشهدها بلاده والمنطقة.

كما من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأميركي، بحسب جدول الأعمال الذي أعلن عنه البيت الأبيض في وقت سابق.