جنبلاط: اي حكومة أفضل من الفراغ لان الآتي اصعب

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اي ​حكومة​ أفضل من الفراغ لان الآتي اصعب ومن الأفضل ان نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الامم". إضغط للمزيد

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