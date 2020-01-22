قطع السير على اوتوستراد ذوق مصبح بالاتجاهين

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه تم قطع السير على اوتوستراد ​ذوق مصبح​ تحت جسر الاوكال بالاتجاهين، وعلى اوتوستراد شكا بالاتجاهين. إضغط للمزيد

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