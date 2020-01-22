شر رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب سامي الجميّل ​فيديو​ يظهر وزير ​الصحة​ في ​الحكومة​ ​الجديدة​ ​حمد حسن​. قائلا: "وزير الصحة "التكنوقراط المستقل" وموقفه من ​الثورة​". وأشار الوزير في مقطع الفيديو إلى انه "لم ننغش، ومنذ اليوم الاول كان واضح ان الحراك أسود". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل ينشر فيديو لوزير الصحة الجديد: هذا موقفه من الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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