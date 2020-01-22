قوى الأمن تطلب الحفاظ على سلمية التظاهر والإبتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل مجلس النواب

​قوى الامن الداخلي​ تطلب الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، وعدم القيام بأعمال شغب والإبتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل ​مجلس النواب​ حفاظاً على سلامتهم.

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