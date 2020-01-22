قوى الأمن تطلب الحفاظ على سلمية التظاهر والإبتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل مجلس النواب

قوى الامن الداخلي تطلب الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، وعدم القيام بأعمال شغب والإبتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل مجلس النواب حفاظاً على سلامتهم.
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