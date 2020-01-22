ابي رميا للثوار: لثقة زمنية للحكومة الجديدة

توجه عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ الى الثوار قائلا: "اعطوا هذه ​الحكومة​ "ثقة زمنية" وفرصة لانتشال لبنان من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. اذا فشلت نسقطها واذا نجحت انقذتنا. والى الكتل النيابية، فلنعمل لمنع الانهيار بعيدا عن المناكفات وتسجيل النقاط على حساب الوطن. فلنضع كل الامكانات للانقاذ".

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