ميقاتي: يبدو أن الرصاص المطاطي قد أصاب آذان وأعين القيمين على السلطة

شدّد رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يبدو أنّ الرصاص المطاطي قد أصاب آذان وأعين القيّمين على السلطة، فلم يسمعوا صراخ الناس في الشارع منذ أربعة أشهر ولم يشاهدوا ماذا يحصل، فمضوا في تكريس نهج ​المحاصصة​ في ​تشكيل الحكومة​. حمى الله ​لبنان​".

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