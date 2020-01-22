وزيرة العمل لميا يمين للنشرة: سنعمل بجهد كبير لنكون على حجم تطلعات الشعب

أكدت ​وزير العمل​ ​لميا يمين​، في حديث مع "​الخليج 365​"، "أننا نعد اللبنانيين بأن نعمل بجهد كبير لنكون على حجم تطلعاتهم وتطلعات ​الشباب​ الموجودين في الشارع الذين يطالبون بمطالب محقة"، متمنية أن "نحول الاحباط لتفاؤل وأن تكون ​الحكومة​ فريقاً متضامناً".

وأوضحت يمين أن "الأمر الأهم في ​وزارة العمل​ هو تنظيم العمالة الأجنبية وتأمين فرص عمل للشباب وهذا من اساسيات عمل رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والوضع استثنائي يتطلب عملاً استثنائياً".