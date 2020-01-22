أكدت وزير العمل لميا يمين، في حديث مع "الخليج 365"، "أننا نعد اللبنانيين بأن نعمل بجهد كبير لنكون على حجم تطلعاتهم وتطلعات الشباب الموجودين في الشارع الذين يطالبون بمطالب محقة"، متمنية أن "نحول الاحباط لتفاؤل وأن تكون الحكومة فريقاً متضامناً".
وأوضحت يمين أن "الأمر الأهم في وزارة العمل هو تنظيم العمالة الأجنبية وتأمين فرص عمل للشباب وهذا من اساسيات عمل رئيس الحكومة حسان دياب والوضع استثنائي يتطلب عملاً استثنائياً".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العمل لميا يمين للنشرة: سنعمل بجهد كبير لنكون على حجم تطلعات الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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