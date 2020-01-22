ماري كلود نجم: نطلب من الشعب منحنا الثقة

لفتت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح تلفزيوني إلى ان "المسؤولية كبيرة في ظلّ العطش الى العدالة ليس فقط على مستوى القضائي بل ايضا على مستوى البيئة والعدالة الاجتماعية، وأنا اتمنّى ان يحكم الناس على عملنا واذا وضعنا يدنا بيد الآخر نستطيع ان نصل الى استقلالية القضاء واستعادة الاموال المنهوبة".

وأشارت إلى انه "نطلب من الشعب منحنا الثقة لأنه نستطيع نضع الأمور على السكة الصحيحة"، معبرة عن تفاؤلها، وقالت: ""أعرف الصعوبات والتحديات الكبيرة لكن لدي التفاؤل اللازم للنجار". وأكدت ان "الانتفاضة هي أكثر ما سيساعدنا على تحقيق الاهداف".