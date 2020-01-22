شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرقة رسالة سلام الدولية تتألق على مسرح نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء حفل فرقة السلام الدولية حيث امتلأ مسرح النقابة بالصحفيين وأسرهم لمشاهدة الحفل ، وقبل بدايته رحب الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، بفرقة رسالة سلام الدولية لتقديم حفلها الفني على مسرح نقابة الصحفيين، مشيدا بدور الفرقة في التأكيد على حوار الثقافات من خلال التواصل بين الشعوب ونشر قيم السلام بين كل دول العالم.

وشدد الزناتي على أهمية الفرقة في توجيه رسالة سلام للعالم كله والتأكيد على جوهر الاديان من محبة وتسامح وسلام، ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان، ونشر ثقافة السلام بين شعوب العالم ، مشيدا بمؤسس فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية المبدع الفنان انتصار عبدالفتاح، ولدوره في تأسيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية والتي قدمت عروضها في كثير من دول العالم.

وقدمت الفرقة عبر رؤية الفنان انتصار عبدالفتاح خلال الفنية مجموعه متنوعه من الاناشيد الدينية الإسلامية والترانيم الكنائسية والقبطية، من خلال مجموعه رساله سلام، التي تضم فرقه سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة الترانيم الكنائسية اكابيلا وفرقة التراتيل والألحان القبطية وفرقة اندونسيا للإنشاد، حيث انشدت الفرقه فقره عودي يا ليالي الرضا، وهلولويا، ويارب صلى على محمد، وبارك بلادي، والمسك فاح، وسيدنا النبي وقمر وغيرها.

حضر حفل رسالة سلام الدوليه الدكتورة سهام إسماعيل مدير مركز إبداع قبه الغوري، واحمد شحاتة المخرج المنفذ الفنان علاء عيد ورضا ظريف مسئول إداري بمركز إبداع قبه الغوري، وجمهور فرقة رسالة سلام، وحضور عدد من الصحفيين وذويهم واسرهم ومحبي الفن التراثي والموسيقى الروحية.

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