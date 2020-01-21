مراكش..ضبط رئيس جماعة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 11 مليون سنتيم

قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية المال العام إن مصالح الأمن في مدينة مراكش، تمكنت مساء الثلاثاء، باطاحة برئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بعدما ضبط ملتبسا بجريمة رشوة قدرها 11مليون سنتيم.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية المال العام، في تصريح ل”اليوم 24″، إن الجمعية المذكورة سبقت أن قدمت ضد الرئيس المذكور بشكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وأضاف أن الشكاية المذكورة، “لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش” بحسب تعبيره.
وطالب المتحدث ذاته، فتح تحقيق حول الشكاية المذكورة، مع احترام تام لشروط المحاكمة العادلة.
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