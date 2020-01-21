في تطور مفاجئ؛ قررت غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، إحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية قبل 5 سنوات.
وبحسب موقع “لو باريزيان” الفرنسي، فإن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، معيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة لمجرد إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاما) قوله “نحن راضون عن هذا القرار. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة”.
وكان القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر 2016، بعد أن اتهمته شابة فرنسية بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة.وبعد قضائه فترة في السجن، تمتع بالسراح المؤقت مع إخضاعه المراقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر في تطور مفاجئ.. القضاء الفرنسي يحيل سعد لمجرد إلى “الجنايات” مجددا بتهمة الاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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