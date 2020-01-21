ساعات قليلة بعد إعلان نادي حسنية أكادير انفصاله عن المدرب محمد فاخر، تذوق أخيرا الفريق السوسي طعم الانتصار، وحقق أول فوز له في منافسات البطولة الاحترافية سنة 2020، بعد دورات عجاف، لم يحقق فيها الحسنية أي انتصار.
كان ذلك، مساء اليوم الثلاثاء بملعب “أدرار”، على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي، وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إطار مؤجل الجولة 12 من البطولة الاحترافية.
وكان ٱخر انتصار محلي لغزالة سوس، يعود إلى 13 دجنبر من العام الماضي على حساب فريق رجاء بني ملال.
وسجل هدفي الحسنية، كل من سعد مورسلي ورضى أطاسي، بينما وقع حسام أمعنان الهدف الوحيد للفريق الدكالي.
بهذا الانتصار، ارتقى الحسنية للمركز 14 برصيد12 نقطة، بينما تجمد رصيد الدفاع عند النقطة 17 بالمركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات بعد إقالة فاخر.. الحسنية يحقق أول انتصار له في البطولة سنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.