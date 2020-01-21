ساعات بعد إقالة فاخر.. الحسنية يحقق أول انتصار له في البطولة سنة 2020

ساعات قليلة بعد إعلان نادي حسنية أكادير انفصاله عن المدرب محمد فاخر، تذوق أخيرا الفريق السوسي طعم الانتصار، وحقق أول فوز له في منافسات البطولة الاحترافية سنة 2020، بعد دورات عجاف، لم يحقق فيها الحسنية أي انتصار.

كان ذلك، مساء اليوم الثلاثاء بملعب “أدرار”، على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي، وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إطار مؤجل الجولة 12 من البطولة الاحترافية.

وكان ٱخر انتصار محلي لغزالة سوس، يعود إلى 13 دجنبر من العام الماضي على حساب فريق رجاء بني ملال.

وسجل هدفي الحسنية، كل من سعد مورسلي ورضى أطاسي، بينما وقع حسام أمعنان الهدف الوحيد للفريق الدكالي.

بهذا الانتصار، ارتقى الحسنية للمركز 14 برصيد12 نقطة، بينما تجمد رصيد الدفاع عند النقطة 17 بالمركز الثامن.