بنشماش يصادق على صفقة المؤتمر

صادق حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على صفقة تنظيم المؤتمر الرابع للحزب، بعدما عولجت الاختلالات المسطرية التي تضمنها المحضر الذي رفعه إليه رئيس لجنة اللوجستيك الذي أشرف على طلب العروض وفتح الأظرفة.

وكان مقررا أن يعلَن الفائز بالصفقة، بشكل رسمي، يوم أمس الاثنين، لكن تداعيات الجدل الذي أحاط بملابسات الصفقة دفعت مسؤولي الحزب إلى أن يطلب من الشركة أن تشرع في تنفيذ الصفقة دون أي ترتيبات أخرى.

وتتوالى مشاكل «البام» أخيرا، حتى إن بعض الإجراءات التي كان جاريا الإعداد لها قد تعرف تغييرات، مثل إعلان عبد اللطيف وهبي ترشحه لقيادة الحزب.

وكان مقررا أن يعقد وهبي ندوة صحافية غدا الأربعاء، لإعلان ترشحه، لكن «ظروفا طارئة» حالت دون ذلك، وفق مقرب من وهبي.