نقابة الصحافيين الفلسطينيين تتراجع عن مقاطعة صحيفة القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمع نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، بإدارة صحيفة القدس، مساء اليوم الثلاثاء، وتم من خلال اللقاء الاتفاق على جملة من القضايا الخاصة بالصحافيين العاملين بالصحيفة وموقعها الإلكتروني، بما يضمن تعزيز حقوقهم وتفعيل دورهم في إطار نقابة الصحافيين.

وأكدت إدارة صحيفة القدس على التزامها بالنهج الإعلامي الوطني، وبسياسة تحريرية تتفق مع سياسات ومواقف السلطة الفلسطينية، معتبرة أن نشرها لإعلان بشأن الاستيطان الأسبوع الماضي، كان خطأ ستعمل على ضمان عدم تكراره من خلال تحويل كل الإعلانات التجارية إلى هيئة التحرير قبل نشرها للتأكد من ملائمتها مع السياسة التحريرية.

وفي الأسبوع السابق أدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قيام صحيفة القدس بمواصلة نشر إعلانات تخدم مؤسسات وأذرع الاحتلال وسياساته الاستيطانية والتهويدية، والتي كان آخرها إعلان لمؤسسة صهيونية استيطانية يتعلق بمصادرة أراضي في قرية مسافر يطا بالخليل.

وكانت قد دعت النقابة كافة المعلنين في الصحيفة، من مؤسسات رسمية وأهلية وشركات القطاع الخاص إلى مقاطعة الإعلان في الصحيفة، وطلبت من المواطنين مقاطعة شراء الصحيفة، حتى تتوقف عن نشر مثل هذه الإعلانات والمضامين، وتلتزم بالنهج الإعلامي الوطني.

ومن جانبها، اعتبرت النقابة أن نتائج الاجتماع تلغي دعوتها السابقة لمقاطعة الصحيفة، مؤكدة حرصها على استمرار عمل الصحيفة كمؤسسة إعلامية مقدسية تضم نخبة من الصحافيين من أبناء القدس وكافة الأراضي الفلسطينية.