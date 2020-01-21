الأربعاء: وقفة احتجاجية لأهالي بير هداج رفضًا للهدم واعتداءات الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر أهالي بير هداج تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد، الأربعاء، أمام مركز الشرطة "رمات نيغف"، ويأتي هذا القرار بعد اجتماع شعبي حاشد عقد في القرية، مساء الثلاثاء، في أعقاب اقتحام الشرطة الإسرائيلية وعناصر وحدة "يوآف"وموظفي ما تسمى "سلطة تطوير النقب" القرية، والاعتداء على الأهالي واعتقال عدد من السكان.

واقتحمت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، اليوم، قرية بير هداج لتوزيع أوامر هدم وسط محاولات لاستفزاز الأهالي، ما أدى إلى نشوب مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بإصابات متفاوتة، وتم اعتقال رئيس اللجنة المحلية السابق، صباح أبو لقيمة برفقة آخرين.

وشهد الاجتماع الذي أقيم بدعوة من الأهالي والقيادة المحلية، مشاركة العشرات من أهالي قرية بير هداج والنقب، بالإضافة إلى النائب سعيد الخرومي.

وبحث الاجتماع آليات التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وتقرر فيه تنظيم وقفة احتجاجية غدًا الأربعاء الساعة الـ15:30 أمام محطة شرطة "رمات نيغف".

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وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة المحلية في قرية بير هداج، سليم الدنفيري لـ"عرب 48": "الكل رأى ماذا حدث لنا اليوم، هاجمتنا القوات الإسرائيلية بحقد وعنصرية. اعتدت على الأهالي في محاولة لاستعراض القوة والضغط علينا ونحن أهالي بير هداج لا نقبل هذا النهج أبدا ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وأضاف الدنفيري "المحرك لهجمة اليوم هو قرب انتهاء فترة عمل رئيس سلطة تدمير النقب، المجرم يائير معييان، الذي بقي له شهران في منصبه فقط ويريد تسجيل نصر على بير هداج وهذا لن يحدث".

وشدد الدنفيري على أنه "سوف نقوم بالاحتجاج عبر القانون ولن نتوقف عن النضال ضد هؤلاء المجرمين، ومظاهرة الغد هي أول النشاطات" .